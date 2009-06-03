В финучреждениях установят видеокамеры?..

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО будет настаивать, чтобы все финансовые учреждения, которые обслуживают граждан, были обеспечены средствами видеонаблюдения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, об этом он заявил в связи со вчерашними взрывами в помещении филиала Ощадбанка в Мелитополе, которые были осуществлены преступниками с целью ограбления банка.

Министр напомнил, что работники уголовного розыска запорожской милиции задержали подозреваемого в совершении этих взрывов. По предварительным данным, 20-летний злоумышленник, который в прошлом году обвинялся милицией в совершении хулиганских действий с использованием взрывчатки, собирался ограбить упомянутое банковское учреждение. По словам задержанного, для совершения ограбления он выбрал филиал банка, который, по его мнению, наименее защищен от таких нападений, сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр отметил, что одной из причин, которая побуждает преступников к совершению таких преступлений, является попытка руководителей банковских учреждений «сэкономить на мерах безопасности». Как следствие, жертвами грабителей становятся и работники банков, и рядовые граждане, которые находятся вблизи мест таких происшествий, констатировал глава МВД.

Как сообщал УНИАН, утром 2 июня в отделении Ощадбанка в Мелитополе в результате взрывов пострадали 25 человек, двое из них - дети. Состояние здоровья 6 человек квалифицируется медиками как тяжелое. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на преднамеренное убийство, совершенное по хулиганским мотивам, способом, опасным для жизни многих".

По данным прокурора Запорожской области Валерия КУЛАКОВА, мощность двух взрывов составляла более 500 г в тротиловом эквиваленте

По предварительным данным, первый взрыв - около 100-150 граммов в тротиловом эквиваленте - произошел на пороге отделения Ощадбанка, второй - около 400 граммов в тротиловом эквиваленте - внутри помещения банковского отделения.