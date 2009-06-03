TI представила первый мировой рейтинг коррумпированности

Международная организация Transparency International (TI) представила исследование «Барометр коррупции в мире» за 2009 год. TI проводит глобальные опросы общественного мнения по коррупции ежегодно уже на протяжении шести лет.

Выводы его неутешительны, так как ситуация с коррупцией во всем мире не улучшилась. Политические партии и чиновничество остаются самыми коррумпированными структурами.

Для оценки коррумпированности отраслей в разных странах мира введена пятибалльная шкала коэффициентов: от 5 («очень коррумпирована») до 1 («совсем не коррумпирована»).

Суды, политические партии и депутаты разных уровней получили от россиян по 3,9 балла, но самым коррумпированным институтом их назвали только 8% и 9% россиян, соответственно. Наименее подверженным коррупции институтом россияне назвали СМИ (3,5 балла).

В Украине люди настроены куда пессимистичнее. Высокий балл коррумпированности (4,5) украинцы выставили судебной системе, чиновникам и парламенту, партии получили 4,4, а бизнес – 4,3.

В Грузии, наоборот, граждане особой коррупции не замечают (это считается одним из основных достижений президента Михаила Саакашвили). Худший балл (3,3) получила судебная система. В Молдавии самым коррумпированным сектором население считает бизнес (3,7), в Белоруссии – чиновников (3,7), в Армении и Азербайджане – суды (3,3 и 4,0).

Среди стран с наибольшим числом людей, дающих взятки, – Армения, Азербайджан, Камбоджа, Ирак и Сьерра-Леоне. В России 31% респондентов признались, что давали взятки. Особняком на фоне остальных постсоветских стран стоит Грузия. Там, как и в Норвегии, Исландии и США, взятки в прошлом году дали только 2%.

Transparency выражает беспокойство, что уровень взяточничества является очень высоким и к тому же с 2005 года вырос. Кроме того, очень немногие сообщают о требовании взяток в правоохранительные органы.

56% всех респондентов в разных странах оценили политику своих правительств по борьбе с коррупцией как неэффективную. Наиболее лояльно к действиям властей настроены жители Африки (в Нигерии, например, эффективными меры сочли 71%).

В ходе исследования «Барометр коррупции в мире-2009» было опрошено 73 132 человека в 69 странах мира с октября 2008 по февраль 2009 годов, передает Gazeta.ru http://www.gazeta.ru/politics/2009/06/03_a_3205854.shtml