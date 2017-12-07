Госбюджет-2018: эксперты назвали плюсы и минусы документа

Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2018 год в целом реалистичный и соответствует требованиям Международного валютного фонда, но некоторые доходы сметы несколько завышены, что провоцирует инфляционный риск.

К такому мнению пришли опрошенные УНИАН эксперты, комментируя доработанный проект государственного бюджета Украины на 2018 год, рассмотрение которого во втором чтении ожидается сегодня, 7 декабря.

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«Критериям МВФ бюджет отвечает - в первоначальном проекте дефицит был 2,4% ВВП, тогда как новый дефицит соответствует уровню 2,5%», - прокомментировал УНИАН руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, в целом показатели сметы выглядят реалистично, а возможный недобор доходов в форме прибыли и дивидендов госкомпаний может быть компенсирован за счет более высокой инфляции. «Наш прогноз по инфляции на следующий год – около 8,5% - 9%. Но риск превышения прогноза, как и во все последние годы, остается существенным», - отметил эксперт.

Координатор общественной платформы «Новая страна» Тарас Козак также считает, что проект соответствует параметрам программы с МВФ и вполне реалистичный, но тоже предупредил об инфляционных рисках. «Инфляция в этом году выше, чем ожидалось. И в следующем году она наверняка будет выше прогнозируемых 9%. Потому бюджет будет выполнен за счет инфляционных доходов», - отметил он. Эксперт пояснил, что рост минимальной зарплаты с 1 января на 15% превышает показатель инфляции, при этом президент Петр Порошенко призвал правительство в следующем году рассмотреть возможность повышения минималки до 4100 грн, а такой призыв является сигналом для очередного повышения цен и тарифов.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко считает, что депутаты сконцентрировались на поиске дополнительных доходов, чтобы профинансировать растущие расходы бюджета, но подзабыли о необходимости снижения бюджетного дефицита и госдолга, а также доли государства в распределении ВВП. «Для этого был повышен прогноз инфляции ко второму чтению, хотя теперь он стал более реалистичным. Для этого пересмотрели прогноз поступлений от НБУ и еще ряд доходных статей», - пояснила она. При этом, некоторые расходы в бюджете эксперт называет «капризами» депутатов, что может вызвать вопросы у МВФ относительно реалистичности бюджета.

Детальнее читайте на сайте УНИАН в материале «Госбюджет 2018: предвыборная лихорадка в коротких штанишках».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала доработанный Кабинетом министров ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2018 год. По сравнению с первоначальным вариантом, доходы госбюджета выросли на 37 млрд грн, расходы – на 41 млрд грн, дефицит – на 3,9 млрд грн, до 81,8 млрд грн.

В процессе доработки проекта в правительстве ухудшили показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидаемых ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне в 3%.

В части расходов предлагается увеличить субвенции местным бюджетам для оплаты льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн, на медицину и социальную помощь населению – на 5,9 и 2 млрд грн, соответственно. Также предусмотрена новая субвенция на развитие регионов в размере 5 млрд грн.

Дополнительные расходы предлагается компенсировать за счет увеличения поступлений прибыли и дивидендов госкомпаний на 13,9 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 9,5 млрд грн, платы за пользование радиочастотным ресурсом - на 6,3 млрд грн, поступлений НДС с ввезенных в Украину товаров - на 2,2 млрд грн, ввозной пошлины - на 1,8 млрд грн, прибыли Национального банка к перечислению в казну - на 1,7 млрд грн.

Кроме того, в отличие от первоначального варианта, доработанный проект предполагает получение 4,7 млрд грн от конфискации имущества по решениям суда за коррупционные правонарушения.

Рассмотрение проекта госбюджета-2018 в парламенте во втором чтении ожидается сегодня, 7 декабря.