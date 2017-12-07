Рада сегодня будет работать до конца рассмотрения госбюджета-2018

15:05, 07 декабря 2017
Финансы
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Рада продлила заседание до завершения рассмотрения вопросов по принятию госбюджета.

Иллюстрация REUTERS

Верховная Рада Украины поддержала продление своего вечернего заседания до завершения рассмотрения вопросов, связанных с принятием государственного бюджета Украины на 2018 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, за такое предложение председателя ВР Андрея Парубия проголосовали 246 народных депутатов из 371, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР во втором чтении рассмотрит правительственный законопроект о госбюджете на 2018 год.

Вместе с тем, депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с госбюджетом, в частности, изменения в бюджетный и налоговый кодексы, а также вопросы финансового обеспечения деятельности депутатов.

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Новость в сюжете: Госбюджет-2018
Теги: #госбюджет-2018