Поступления в сводный бюджет выросли на 166 миллиардов гривень

Поступления в сводный бюджет Украины в январе-ноябре 2017 года составили 764,5 млрд грн, что на 166,2 млрд грн, или на 27,8%, выше показателя за аналогичный период 2016 года.

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Согласно сообщению пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, с начала года в государственный бюджет поступило 592,5 млрд грн, в местные бюджеты – 172 млрд грн.

ГФС отметила, что поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-ноябре 2017 года составили 576,7 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 101,3%.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины за 2016 год составили 758,3 млрд грн, что на 171,2 млрд грн, или на 30%, больше показателя за 2015 год.