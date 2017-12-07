Законы для банковской системы: как решить основные проблемы банков и их клиентов

В банковской системе Украины, которая в последние четыре года переживает не лучшие времена, начали намечаться тенденции к стабилизации ситуации и выходу из затяжного кризиса. И на данном этапе рациональным подходом было бы устранение препятствий на пути развития малого и среднего банковского бизнеса, а также обеспечение очищения балансов банков от проблемных активов, не дающих возможности нормального развития.

В 2017 году по-прежнему актуальными в банковской системе оставались вопросы докапитализации украинских банков согласно графику, установленному Национальным банком Украины. Как известно, Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по предупреждению негативного влияния на стабильность банковской системы» от 04.07.2014 года были существенно повышены требования к минимальному уставному капиталу банков – со 120 миллионов до 500 миллионов гривен. Поскольку достигнуть такого показателя сразу далеко не каждому банку под силу, на приведение размера уставного капитала к такому высокому показателю было отведено 10 лет. Согласно плана такой докапитализации, который был установлен в Постановлении Правления НБУ от 06.08.2014 года №464 «О приведении уставного капитала банков в соответствие с минимально установленным размером», уровень в 200 млн грн. должен был быть достигнут до 11.07.2017 года. Владельцы банков, чей капитал не соответствует этому показателю, должны были совершить дополнительные взносы в уставные капиталы или привлечь сторонних инвесторов. Как показала практика, для ряда небольших банков выполнить такое требование оказалось непросто: их собственники имели ограниченные финансовые возможности для совершения соответствующих инвестиций.

Небольшие банки, по сравнению с крупными, могут быть не так обременены проблемными активами и могут иметь лучшие показатели достаточности капитала.

Целесообразность столь высоких требований к размеру уставного капитала банков все больше подвергается сомнению. Номинальное выполнение требований законодательства о размере уставного капитала еще не является гарантией стабильности и надежности банка, который точно также может использоваться его владельцами для вывода и отмывания средств и может оказаться неплатежеспособным. Повышение требований к капиталу было продиктовано преодолением экономического кризиса и усилением рисков в банковской деятельности. Однако, на сегодняшний день финансовая ситуация в стране более стабильна и процесс очищения банковской системы от неплатежеспособных структур почти завершен. В таких условиях заставлять мелкие банки, которые являются финансово устойчивыми, выполняют экономические нормативы и имеют прозрачную структуру собственности, продолжать наращивать капитал, означает укрупнение банковского бизнеса. Как показали недавние стресс-тесты, проведенные НБУ, небольшие банки, по сравнению с крупными, могут быть не так обременены проблемными активами и могут иметь лучшие показатели достаточности капитала. Вытеснение их с рынка приведет к монополизации крупными игроками, что негативно скажется на стоимости обслуживания клиентов.

Стоит также принять во внимание, что украинские требования к банковскому капиталу давно превысили европейские: в Европейском Союзе кредитные учреждения должны иметь первоначальный капитал не менее 5 млн евро (160 млн 750 тыс грн).

В этом контексте рациональным предложением является снижение минимального размера уставного капитала банков до 200 млн грн., что предлагается проектом Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» (относительно требований к размеру уставного капитала банка)» (№7231 от 23.10.2017 года). Его принятие позволит привести законодательные требования к капиталу в соответствие с экономическими реалиями и защитить малый и средний банковский бизнес от дальнейшего вытеснения.

Создание правового поля функционирования вторичного рынка кредитов позволило бы привлечь в эту сферу частный капитал и помогло бы банкам очистить свой баланс от «токсичных» активов.

Еще одна проблема, которая традиционно стоит перед многими украинскими банками – «утилизация» проблемных активов. На сегодняшний день доля «неработающих» активов банков составляет 58%. Наличие таких активов, камнем висящих на балансе, ухудшает экономические показатели банков, обусловливает нарушение регуляторных нормативов, препятствует осуществлению эффективной кредитной политики. Решением этой проблемы в банковской системе может стать создание специальных компаний по управлению задолженностью, которым можно было бы передавать права требования по финансовым обязательствам, представляющим собой проблемную задолженность. Создание правового поля функционирования вторичного рынка кредитов позволило бы привлечь в эту сферу частный капитал и помогло бы банкам очистить свой баланс от «токсичных» активов.

С этой целью, при участии Европейского банка реконструкции и развития, был разработан законопроект «О деятельности по управлению задолженностью». Его целью является правовое обеспечение деятельности компаний по управлению задолженностью в Украине, создание надлежащей конкурентной среды на вторичном рынке кредитов и усовершенствование правового регулирования передачи прав требования по задолженности. Указанные компании по своему правовому статусу будут небанковскими финансовыми учреждениями, которые будут предоставлять финансовые услуги в данной сфере, создавая дополнительные возможности для банков по передаче и урегулированию задолженности. Законопроект предусматривает требования к таким компаниям, порядок их деятельности и обращения с приобретенной задолженностью, иные регуляторные требования к таким финансовым учреждениям. Компании по управлению задолженностью будут выкупать у банков кредиторскую задолженность по рыночным ценам. После такой покупки компания будет работать над урегулированием и реструктуризацией задолженности должника в рамках возможных способов ее погашения, включая добровольное управление имуществом должника и прощение долга.

В целом, принятие такого законопроекта позволит создать условия для очищения банковской системы от проблемных кредитов, что, в свою очередь, приведет к улучшению финансовых показателей банков и активизации кредитования. Также предлагаемая схема может обеспечить привлечение инвесторов к участию в управлении потенциально перспективными активами.

Александр Выговский, адвокат ЮФ Ильяшев и Партнеры