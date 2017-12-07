ГПУ обыскала главный офис "ПриватБанка" по факту утечки базы данных клиентов – Дубинский

Генеральная прокуратура Украины провела обыск в главном офисе «ПриватБанка» по факту утечки базы данных клиентов. Об этом сообщает журналист Александо Дубинский на своей странице в Facebook.

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В то же время, как подчеркнул журналист, в пресс-службе банка назвали другую причину обыска - якобы выдачу кредитов компаниям, связанным с предыдущими владельцами.

"Феерический зашквар в ПриватБанке. После сообщения о том, что в головном офисе ПБ идет обыск ГПУ, пресс-служба банка (Олег Серга) выдает сообщение - ищут что-то по делам старых акционеров. А спустя буквально минуты - оказывается, что прокуратура делает выемку документов по факту утечки базы данных клиентов ПриватБанка в Россию. Которая произошла в сентябре с.г.", - отмечает журналист.

Дубинский напоминает, что Нацбанк нанял представителей московского детективного агентства Kroll для аудита операций юрлиц в банке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, сотрудники прокуратуры совместно со специалистами «ПриватБанка» провели ряд следственных действий в центральном офисе финучреждения в г. Днепр.

«Сегодня в рамках расследования уголовных производств, возбужденных по заявлению нынешнего менеджмента банка, сотрудниками прокуратуры совместно со специалистами банка был проведен ряд следственных действий по ранее возбужденным уголовным производствам, связанным с деятельностью экс-собственников банка», - говорится в сообщении.

В банке отметили, что в ходе следственных действий изъятий документов не было, и проведение этих действий не повлияло на текущую работу банка и его сотрудников.

Ранее СМИ сообщали, что сервера «ПриватБанка» в сентябре были взломаны, а личные данные клиентов ушли в Россию. В распоряжение журналистов попали скриншоты внутренней переписки сотрудников департамента ИТ-безопасности банка. В своем чате они обсуждают злом серверов банка и скачивания оттуда данных о клиентах на внешние сервера.

Утечка данных произошла 12 сентября. Первые данные о ней работники ИТ-безопасности фиксируют в 8:42, и почти полтора часа не могут принять решение о прерывании копирования информации, так как на связи нет управления. В 10:09 один из сотрудников «ПриватБанка» пишет коллегам, что в скачиваемом файле видно даты рождения, номера телефонов «еще куча непонятной информации». Тогда же ИТ-шники фиксируют, что данные идут на сервера, зарегистрированные в России.

Их руководитель появляется на связи только в 10:29 по киевскому времени - и только тогда дает указание «обрубить копирования», но к этому моменту все файлы уже скопированы и выведены из банка.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.