Мегакоррупционная схема: Минэкономразвития недовольно законопроектом "Покупай украинское"

Включенный в повестку дня Верховной Рады на 7 декабря законопроект о преференциях отечественному бизнесу в государственных закупках под названием «Покупай украинское, плати украинцам», обязывающий заказчиков переплачивать до 43% стоимости товара в случае, если он признан отечественным, является попыткой «продавить мегакоррупционную схему».

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Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

«Верховная Рада проголосовала за рассмотрение сегодня законопроекта №7206 - попытку продавить в Prozorro мегакоррупционную схему, замаскированную под «поддержку отечественного бизнеса». Тому, кто соберет 23 справки (для признания товаров отечественными - УНИАН), предлагается переплатить до 43% от суммы тендера. Десятки миллиардов гривен предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам. Аргументация примитивная - не надо нам немецкой техники на строительстве дорог - Автодор бросал асфальт в ямы лопатами в дождь - и должен бросать дальше. Только денег мы им больше заплатим, чем немцам», - написал заместитель министра.

При этом Нефедов выразил непонимание поддержки народными депутатами указанного законопроекта.

«Короче, полный позор. Вот кто голосовал за. Уважаемые депутаты, ну понятно, регионалы за - но почему вы поддерживаете этот схематоз? ЕС уже направил официальное письмо, что это нарушение Соглашения об ассоциации, за которое мы стояли на Майдане!» - отметил замглавы Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, законопроект №7206 «Покупай украинское, плати украинцам», предоставляющий преференции отечественным производителям при госзакупках, был зарегистрирован 17 октября этого года в Верховной Раде группой народных депутатов, среди которых представители Блока Петра Порошенко, Народного фронта, Радикальной партии и Самопомощи. 7 декабря депутаты поддержали включение законопроекта в повестку дня.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что законопроект нарушает нормы Соглашения об ассоциации с ЕС и Всемирной торговой организации, создает коррупционные риски, поскольку для доказательства «отечественности» товара нужно собрать как минимум 23 справки, а также станет дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за переплат в рамках госзакупок на десятки миллиардов гривень.