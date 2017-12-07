Третий рекорд за день: курс биткоина превысил $16 тысяч

Курс биткоина в четверг вечером преодолел очередную круглую отметку в $16 тыс., подорожав за сутки на 25%.

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По состоянию на 17:30 по киевскому времени курс биткоина, по данным Сoinmarketcap.com, составлял $16,178 тыс.

Это же третий «круглый» рубеж, который биткоин пробил за четверг – ночью курс криптовалюты достиг $14 тыс, а днем $15 тыс. Капитализация биткоина достигла $270 млрд, передает РБК.

На украинских биржах криптовалюта биткоин торгуется в районе 500 тысяч гривень.

По мнению экспертов, рост биткоина в первую очередь связан с ожиданиями запуска фьючерсов на криптовалюту.