Третий рекорд за день: курс биткоина превысил $16 тысяч
18:08, 07 декабря 2017Финансы
709
Биткоин за сутки подорожал на 25%, основным драйвером роста по-прежнему выступают ожидание запуска фьючерса на биткоин и ажиотаж вокруг криптовалюты.
Иллюстрация REUTERS
Курс биткоина в четверг вечером преодолел очередную круглую отметку в $16 тыс., подорожав за сутки на 25%.
Читайте такжеВ США официально признали Bitcoin
По состоянию на 17:30 по киевскому времени курс биткоина, по данным Сoinmarketcap.com, составлял $16,178 тыс.
Это же третий «круглый» рубеж, который биткоин пробил за четверг – ночью курс криптовалюты достиг $14 тыс, а днем $15 тыс. Капитализация биткоина достигла $270 млрд, передает РБК.
На украинских биржах криптовалюта биткоин торгуется в районе 500 тысяч гривень.
фото clip2net.com
По мнению экспертов, рост биткоина в первую очередь связан с ожиданиями запуска фьючерсов на криптовалюту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter