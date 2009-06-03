Курс евро в Европе стабилизировался к доллару

Подскочивший в первый день недели до рекордно высокого за последние пять месяцев показателя в 1,4246 доллара за евро, курс европейской валюты на валютных рынках Европы в среду стабилизировался в отношении доллара после начавшегося днем ранее спада, сообщает РИА Новости..

В ходе утренних торгов в Германии курс европейской валюты к доллару незначительно упал до 1,4311 доллара за евро по сравнению с 1,4318 доллара во вторник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Опрошенные агентством Bloomberg специалисты ожидают перехода евро к росту.

"Мы видим так называемые зеленые ростки восстановления, - сказал валютный аналитик сингапурской Forecast Pte Пол Беднаржик. - (Японский биржевый индекс) Nikkei растет, а когда аппетит к рискам повышается, все продают доллары и иены".

"Аппетит к рискам на рынке растет, что приводит к оттоку денег из таких "безопасных убежищ", как доллар, - считает и главный экономист токийского отделения Barclays Capital Кьохеи Морита. - Инвесторы ищут большей отдачи".