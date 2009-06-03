Межбанк: спрэд по доллару сузился - 7,61/7,62 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6080/7,6280 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6125/7,6225 грн./долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2485/0,2498 грн./рубль, к 12:00 цены снизились – 0,2483/0,2491 грн./рубль.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,5475 рублей за доллар (-0,0526).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4270/1,4272 долл./евро, а к 12:00 упали – 1,4227/1,4229 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8520/10,8880 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8230/10,8425 грн./евро.