Нацполиция заподозрила служебных лиц НБУ в сговоре с 37 банками

Национальная полиция Украины заподозрила чиновников Национального банка в сговоре с владельцами и руководителями 37 коммерческих банков для личного обогащения.

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«В ходе досудебного расследования установлено, что в период 2016-2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах», - говорится в решении Шевченковского районного суда Киева.

Согласно документу, в уголовном деле фигурируют 37 банков, в том числе банки «Богуслав», «Кредитвест банк», «Вернум», «Авангард», «Международный инвестиционный банк», «Агропросперис», «Полтава-Банк», «Конкорд», «Расчетный центр», «Новый», «Траст-капитал», «Европромбанк», «Окси банк», «Коммерческий индустриальний банк», «банк Сич», «Альтбанк», «Портал», «Коминвестбанк», «Финансовый партнер», «Айбокс Банк», «Альпари Банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промышленно-финансовый банк», «Поликомбанк», «Регион-Банк», «Украинский Капитал», «Аккордбанк», «Земельный Капитал», «Кредит Оптима Банк», «МетаБанк», «Мотор-Банк», «Ситибанк», «Украинский банк реконструкции и развития», «Укрстройинвестбанк», «Фамильный», «Центр».

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, в Украине уставный капитал банка не может быть ниже 500 млн грн. Национальный банк установил для банков график докапитализации до этой отметки, в том числе обязал финучреждения увеличить капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

На практике требования НБУ оказались неподъемными для ряда банков, а также у регулятора возникли вопросы к источникам происхождения средств для докапитализации некоторых акционеров. В результате, Национальный банк уже принял несколько решений о выведении финучреждений с рынка за невыполнение требований о докапитализации.

23 марта Верховная Рада приняла Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе. Пока о желании воспользоваться возможностями этого закона заявили всего несколько банков, включая «Апекс-Банк», «Финансовый партнер», «Промышленно-финансовый банк».

В начале октября в Национальном банке заявили о планах пересмотреть график обязательной докапитализации небольших банков, растянув его на более длительный срок.