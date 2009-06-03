Золото стабильно

Золото росло в начале торгов в среду благодаря слабости доллара, но рост прекратился после сообщения источников о том, что азиатские центробанки не перестанут покупать американские Treasuries даже в случае понижения кредитного рейтинга США, что помогло доллару восстановить позиции, сообщает Рейтер..

В 13.45 МСК золото торговалось по $979,10 за унцию по сравнению с $980,85 при закрытии торгов во вторник. Ранее в среду цена доходила до $989,80 за унцию.

Золото столкнется с сильным сопротивлением на подступах к отметке $1.000, считает трейдер Commerzbank Рори МакВей.

"Дело в том, что это спекулятивные длинные позиции, и при приближении к отметке $1.000 за унцию начнется череда продаж, потому что люди станут фиксировать прибыль", - сказал МакВей.

Накануне доллар упал до пятимесячного минимума к евро, так как инвесторы, полные оптимизма по поводу выхода мировой экономики из кризиса, принялись вкладывать средства в более высокодоходные валюты. В среду же доллар стал расти после того, как ряд источников сказали Рейтер, что азиатские центробанки не перестанут покупать гособлигации США даже в случае понижения кредитного рейтинга страны.

Инвестиционный спрос на золото растет, о чем свидетельствует рост запасов крупнейшего в мире "золотого" торгуемого индексного фонда (ETF) SPDR Gild Trust до рекордного уровня во вторник, и рост запасов фонда ETF Securities более чем на 7.000 унций.

В Индии же - крупнейшем в мире рынке золота - спрос, напротив, невысок из-за роста цены.

Серебро в 13.45 МСК стоило $15,90 за унцию по сравнению с $15,94 при закрытии предыдущей сессии. Запасы крупнейшего в мире "серебряного" ETF iShares Silver Trust во вторник снизились на 3,11 тонны, но все равно близки к рекордным.

Платина опустилась до $1.238 с $1.238,50, а палладий вырос до $249 с $246,50. Эти металлы находятся под давлением кризиса мировой автомобильной промышленности, потребляющей половину производимых платиноидов.