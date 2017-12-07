Депутаты подняли себе зарплаты задним числом

Верховная Рада приняла постановление о финансовом обеспечении деятельности народных депутатов (№7172). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов при минимальном необходимом количестве 226 депутатов.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда "минималка" в 4100 гривень станет реальностьюКак отметил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник, этим проектом постановления предлагается установить должностные оклады народных депутатов на уровне должностных окладов членов Кабинета министров, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Также определяется фонд оплаты труда помощников-консультантов депутатов, - исходя из размера указанной социальной гарантии. Предусмотрено установить общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов депутата в размере 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

"В соответствии с положениями 33-й статьи закона о статусе депутата, народному депутату устанавливается Верховной Радой ежемесячный должностной оклад. Надбавки к такому окладу осуществляются в размере, установленном для членов Кабинета министров", - сказал Пинзеник.

Он добавил, что депутат в вопросах материального, социального и бытового обеспечения приравнивается к члену правительства.

"Указанные требования закона о статусе народного депутата пока не соблюдаются", - подчеркнул парламентарий.

Учитывая это, проектом предлагалось урегулировать вопрос финансового обеспечения деятельности депутатов, приравнять их в вопросах материального обеспечения к членам Кабмина.

"Например, должностной оклад министра сейчас составляет 16 тыс. грн. Согласно проекту постановления, такой же размер должностного оклада предлагается установить народному депутату - члену комитета", - отметил Пинзеник.

Кроме того, он заверил, что в дополнительном финансировании из госбюджета реализация соответствующих положений не нуждается, ведь на это есть достаточно бюджетных назначений, предусмотренных законом о госбюджете на 2017 год, а также средств, запланированных в 2018 году на финансирование деятельности ВР.

В приложении к проекту постановления сообщается, что должностные оклады народных депутатов определяются в прожиточных минимумах, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в следующих размерах: председатель ВР - 12,0; первый заместитель председателя ВР - 11,5; заместитель председателя ВР - 11,0; председатель комитета ВР, Специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации, руководитель депутатской фракции (депутатской группы) в ВР - 10,5; первый заместитель, заместитель председателя комитета ВР, Специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации, секретарь комитета ВР, Специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации, заместитель руководителя депутатской фракции (депутатской группы) в ВР, председатель подкомитета комитета ВР - 10,3; член комитета ВР - 10,0.

В тексте постановления отмечается, что оно вступает в силу со дня принятия и применяется с 1 октября 2017 года. При обсуждении в это положение изменения не вносились.

В сопроводительных к проекту постановления документах отмечается, что до сих пор должностной оклад депутата в зависимости от должности, которую он занимает в руководстве Верховной Рады и ее органах, определяется на основании распоряжения председателя ВР от 9 сентября 2005 года.

«Должностной оклад для народного депутата - члена комитета в размере 6109,0 грн был установлен на уровне должностного оклада члена Кабинета министров», - говорится в одном из документов.

Как сообщал УНИАН, после регистрации этого проекта постановления в начале октября Пинзеник в комментарии корреспонденту УНИАН пояснил, что указанные в проекте постановления коэффициенты рассчитаны как оклады депутатов, определенные законом "О статусе народного депутата".

"Другие условия материального обеспечения, в соответствии с законом о статусе, приравниваются к члену Кабинета министров", - сказал он.

Так, поскольку по состоянию на 1 января 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составлял 1,6 тыс. грн, то в проекте постановления, в частности, говорится об окладе 19 тыс. 200 грн для председателя парламента, 18 тыс. 400 грн - для его первого заместителя и 17 тыс. 600 грн - для заместителя председателя парламента.

"Будет другой прожиточный минимум - будут другие суммы", - добавил Пинзеник.

Таким образом, подытожил он, это будут суммы оклада заработной платы парламентариев.

"Остальное зависит от того, какие оклады себе установит Кабинет министров. У них есть составляющая должностного оклада и есть составляющая надбавок", - подчеркнул депутат.

Пинзеник добавил, что, по предварительным подсчетам, в частности, депутаты - члены комитетов могут иметь зарплату до 30 тыс. грн.