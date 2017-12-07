Курсы Нацбанка: гривня опустилась к доллару, но укрепилась к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2711.9363 (7 декабря – 2710.9151)

100 EUR – 3196.2881 (7 декабря – 3203.4884)

10 RUR – 4.5736 (7 декабря – 4.6004)

В четверг, 7 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,12 грн/долл.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,97/31,99 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,457/0,458 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1194 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 626 сделок на сумму 368,02 млн долл.