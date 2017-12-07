Рада отправила законопроект о создании кредитного реестра НБУ на повторное второе чтение

Верховная Рада Украины после трех безуспешных попыток принять во втором чтении и в целом законопроект о создании и ведении кредитного реестра Национального банка, который будет аккумулировать информацию банков о должниках по кредитам и предоставлять эту информацию банкам на бесплатной основе, отправила документ на повторное второе чтение.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение в отношении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков» (7114-д) проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, представитель парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак отметил, что возврат банками проблемных долгов по кредитам является вопросом национальной безопасности Украины. «Предлагается поддержать законопроект №7114-д во втором чтении и в целом и провести вместе с Главным юридическим управлением Верховной Рады технико-юридическое согласование текста законопроекта», - сказал депутат.

Первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова также призвала поддержать законопроект. «Мы видим, что достигли возврата к экономическому росту и в банках есть ликвидность. Но не видим, что банки начали кредитовать, потому что у них есть багаж невозвращенных кредитов», - отметила Маркарова. По ее словам, суть реестра НБУ в том, что банки будут передавать информацию о должниках и смогут получить информацию из этого реестра, при этом сведения будут защищены с учетом требований о сохранности банковской тайны.

Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в свою очередь также призвал поддержать законопроект, который будет способствовать снижению кредитного риска в банках и защите интересов вкладчиков и кредиторов банковской системы. «Закон предусматривает полномочия НБУ по созданию и ведению кредитного реестра. При этом заемщики смогут получать информацию из этого реестра о себе и требовать корректировки такой информации в случае, если она не соответствует действительности», - пояснил Смолий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 16 ноября приняла за основу законопроект о создании и ведении кредитного реестра Национального банка, предполагающий запуск централизованного кредитного реестра, аккумулирующего информацию о заемщиках - физических лицах с крупными кредитами и юридических лицах.

Создание кредитного реестра НБУ является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и условием получения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза, при этом данный процесс не предполагает ликвидацию частных бюро кредитных историй, функционирующих в стране.

В конце сентября Национальный банк в рамках подготовки к запуску кредитного реестра постановлением №94 изменил формы статистической отчетности банков о кредитовании. Банки должны подавать в НБУ отчетность по новой форме в тестовом режиме уже с 1 октября этого года.