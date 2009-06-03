НБУ сознательно не идет на банкротство банков
Пусть займется будущая власть?..
Национальный банк Украины сознательно не идет на банкротство коммерческих банков, пытаясь переложить эту обязанность на будущую власть.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-заместитель главы Нацбанка Сергей ЯРЕМЕНКО сегодня во время пресс-конференции.
По его словам, банкротство банка – технически сложная процедура. Кроме того, Нацбанк не хочет этого делать в преддверии выборов, считает С.ЯРЕМЕНКО.
По словам президента Ассоциации «Частные предприятия Украины» Игоря ВЛАСЮКА, процедура банкротства банка – это теоретически правильное решение в сегодняшней ситуации с проблемными банками. Однако он также отмечает, что банкротство маленького банка не принесет вреда банковской системе, в отличие от банкротства большого банка, что приведет к деструкции системы.
И.ВЛАСЮК также считает, что попытка спасти банк – рекапитализация – будет для вкладчиков надеждой для возврата вложенных денег.