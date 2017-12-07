Парламент сделал первый шаг к разрушению Prozorro - Минэкономразвития

Верховная Рада сделала первый шаг к разрушению системы электронных государственных закупок Prozorro, приняв законопроект о преференциях отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% хуже, чем у конкурентов.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

«Только что Верховная Рада сделала первый шаг для того, чтобы разрушить реформу публичных закупок, и одобрила законопроект №7206 в первом чтении. Мы призываем народных депутатов прекратить саботаж реформы и уничтожение малого и среднего бизнеса!», - говорится в сообщении.

Позднее принятие законопроекта прокомментировал и экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, который выступил одним из инициаторов создания системы электронных госзакупок.

«Убийство Prozorro», - написал экс-министр на своей странице в Twitter.

Позднее заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов написал на своей странице в Facebook, что законопроект не только нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, несет огромные коррупционные риски и дает дополнительную нагрузку на бюджет, но и не будет стимулировать олигархов и других «спонсоров» законопроекта инвестировать в модернизацию производства.

«Будет ли это стимулировать олигархов, спонсоров законопроекта инвестировать в обновление производства? Конечно, нет. Зачем, если побеждать можно за счет «допинга», за счет налогоплательщиков... Народ в Украине богатый, он заплатит», - отметил Нефедов.

По его словам, принятие законопроекта могло стать политическим компромиссом для принятия бюджета.

«Говорят, это компромисс по бюджету. Даже интересно, какой был худший вариант? Отобрать у людей квартиры? Увеличить налоги в два раза? Обложить пошлиной ветер из-за границы?», - написал заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 декабря приняла в первом чтении противоречащий Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом законопроект о предоставлении преференций отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% дороже, чем у конкурентов.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что законопроект нарушает нормы Соглашения об ассоциации с ЕС и Всемирной торговой организации, создает коррупционные риски, поскольку для доказательства «отечественности» товара нужно собрать как минимум 23 справки, а также станет дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за переплат в рамках госзакупок на десятки миллиардов гривен.

7 декабря заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов назвал законопроект «мегакоррупционной схемой» и призвал народных депутатов не поддерживать его.

«Десятки миллиардов гривен предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам. Аргументация примитивная - не надо нам немецкой техники на строительстве дорог - Автодор бросал асфальт в ямы лопатами в дождь - и должен бросать дальше. Только денег мы им больше заплатим, чем немцам», - сказал замминистра.

Система электронных госзакупок Prozorro была распространена на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении госзакупок товаров свыше 200 тыс. грн и работ свыше 1,5 млн грн. За время своей работы система позволила сэкономить более 36 млрд грн бюджетных средств. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия госсредств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.