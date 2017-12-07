Нацбанк перечислил в госбюджет последний транш прибыли

Национальный банк Украины 7 декабря перечислил последний, восьмой транш прибыли в Государственный бюджет Украины объемом 4,4 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно сообщению, таким образом, регулятор перечислил всю запланированную сумму прибыли НБУ в Государственный бюджет Украины в размере 44,4 млрд грн.

НБУ напомнил, что предыдущие семь траншей прибыли НБУ на общую сумму 40 млрд грн были перечислены 21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля, 7 августа, 6 октября и 7 ноября этого года.

График перечисления прибыли в Государственный бюджет был согласован с Министерством финансов Украины и предусматривал ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, прогнозный уровень прибыли Национального банка Украины к перечислению в государственный бюджет в 2018 году составляет 47,8 млрд грн.