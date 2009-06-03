Эксперт: в Украине будут преобладать банки с инкапиталом

В Украине на сегодняшний день происходит процесс формирования банковской системы, результатом которого станет преобладание иностранного капитала.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, клиентура банков с иностранным капиталом будет стабильно удерживаться, поскольку капитал этих банков поддерживают материнские структуры, что говорит о надежности банков. В то же время банки с иностранным капиталом будут формировать свою клиентуру еще и за счет тех, кто не будет рисковать и вкладывать средства в украинские средние и небольшие банки. Из-за девальвации гривни была декапитализирована банковская система, отмечает С.ЯРЕМЕНКО. В то же время, декапитализация привела к процессу очищения банковской системы – слияниям, поглощениям и банкротству банков из-за бездействия регулятора и власти.

По словам С.ЯРЕМЕНКО, сегодня продолжается политика денежного голода, которым власть борется с инфляцией. Это не дает возможность «оживить» банковские активы. Поэтому производство не имеет оснований для роста – нет «длинных» денег и заказов, отметил С.ЯРЕМЕНКО. «До конца года кризис будет углубляться», - уверен эксперт.

В то же время «угасающая» экономика не требует средств в том объеме, в котором требовала до кризиса, производство понемногу останавливается или сокращается. А Нацбанк, по мнению эксперта, боится нарушить псевдостабилизацию экономики вливанием в нее денег, поскольку это приведет к колебанию курса валют.

С.ЯРЕМЕНКО отметил, что «деньги, которые прошли производство, не продуцируют высокой инфляции».