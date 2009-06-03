МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал меморандум, посвященный экономической и финансовой политике Украины. В нем, в частности указывается на то, что прогноз падения ВВП страны в 2009 году пересмотрен в худшую сторону – с прежних 3% до 8%, говорится на официальном сайте организации.

В свою очередь, власти Украины обязались бороться с последствиями финансового кризиса путем удержания бюджетного дефицита в пределах разумного, внедрения гибкого обменного курса гривны и реструктуризации банковского сектора.

Кроме того, Киев обязуется не вводить дополнительных ограничений на операции с капиталом и сохранять позитивные процентные ставки с тем, чтобы обеспечить приток средств в местные банки. Деньги в бюджет будут привлекаться в том числе и за счет размещения долговых гособлигаций.

Эта программа направлена на то, чтобы добиться роста ВВП в 1% и снижения инфляции до 8% в 2010 году. Кстати, МВФ прогнозирует ее падение до 16% в текущем году, хотя в ноябре 2008 эксперты фонда ожидали этот показатель на уровне 17% в год.

Еще одним результатом программы должно стать снижение дефицита бюджета с 4% ВВП до 1,9% и сокращение падения уровня реальной заработной платы в стране с нынешних 11,2% до 2,5% в год.