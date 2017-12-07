Верховная Рада начала рассмотрение госбюджета-2018 во втором чтении (событие завершено)

Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта государственного бюджета Украины на 2018 год, доработанного с учетом бюджетных выводов и утвержденного правительством ко второму чтению 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, представляя законопроект, министр финансов Украины Александр Данилюк напомнил, что в этом году правительство разработало госбюджет на базе среднесрочной бюджетной резолюции, закладывая основы долгосрочного развития экономики и проведения системных глубоких преобразований.

«Объем дефицита соответствует «маяку» совместной программы с Международным валютным фондом. Сейчас проект госбюджета на 2018 год уже доработан с учетом бюджетных выводов Верховной Рады и был одобрен 1 декабря. Мы проработали все поправки и предложения народных депутатов и пытались учесть большинство из них, исходя из приоритетности расходов и возможностей доходной части», - сказал министр.

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По его словам, доходных источников бюджета достаточно для финансирования всех нужд государства, при этом плановые доходы отражают реальные возможности украинской экономики, также предложенный бюджет является сбалансированным.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять государственный бюджет Украины на 2018 год во втором чтении и в целом после принятия ряда изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также с учетом ряда поправок комитета.

Соответствующие законопроекты - №6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс о повышении ставок ряда налогов и сборов и №7116 об изменениях в Бюджетный кодекс - парламент принял сегодня, 7 декабря.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала доработанный Кабинетом министров ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2018 год. По сравнению с первоначальным вариантом, доходы госбюджета предлагается увеличить на 37 млрд грн, расходы - на 41 млрд грн, дефицит - на 3,9 млрд грн - до 81,8 млрд грн.

В процессе доработки проекта ко второму чтению в правительстве ухудшили показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидавшихся ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне в 3%.

В обновленном проекте предлагается увеличить субвенции местным бюджетам для оплаты льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн, на медицину и социальную помощь населению - на 5,9 и 2 млрд грн соответственно. Также предусмотрена новая субвенция на развитие регионов в размере 5 млрд грн.

Дополнительные расходы предлагается компенсировать за счет увеличения поступлений от прибыли и дивидендов госкомпаний на 13,9 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 9,5 млрд грн, платы за пользование радиочастотным ресурсом - на 6,3 млрд грн, поступлений НДС с ввезенных в Украина товаров - на 2,2 млрд грн, ввозной пошлины - на 1,8 млрд грн, прибыли Национального банка до перечисления в бюджет - на 1,7 млрд грн.

Кроме того, в отличие от первоначального варианта, доработанный проект предусматривает получение 4,7 млрд грн от конфискации имущества по решениям судов за коррупционные правонарушения.