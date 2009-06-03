ВВП в еврозоне поставил рекорд падения
14:20, 03 июня 2009Финансы
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За I квартал 2,4%
ВВП зоны обращения единой европейской валюты в I квартале 2009 г., по уточненным данным, упал на 2,5%, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков, сообщает k2kapital...
В 27 государствах - членах Евросоюза падение ВВП в I квартале 2009 г. по отношению к предыдущему кварталу составило 2,4%.
В годовом исчислении показатель упал на 4,8% и 4,5% в зоне евро и в 27 странах ЕС соответственно. Такую информацию опубликовало сегодня европейское статистическое бюро Eurostat.
Падение ВВП в еврозоне в месячном исчислении стало рекордным с момента начала проведения статистических измерений показателя (с 1995г.).
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