Стресс-тестирование европейских банков

Евросоюз решил провести стресс-тест своей банковской системы. Но оцениваться будут не отдельные институты, как в США, а устойчивость банковской системы в целом. Поэтому, чтобы узнать, какие украинские банки могут рассчитывать на помощь материнских компаний, приходится обращаться к стресс-тестам европейских банков по методике США, сообщает портал Дело

Как наглядно продемонстрировал нынешний кризис, европейцы слишком консервативны, и срочные нестандартные решения даются им с трудом. Вспомнить хотя бы начало кризиса, когда ФРС США уже снижала учетную ставку и подкармливала изголодавшиеся по ликвидности финучреждения, ЕЦБ и Банк Англии решительно отвергали саму идею поддержки банков, чтобы те не расслаблялись, перекладывая ответственность на власти, и не набирали еще больше высокорисковых активов, считая, что государство всегда придет на выручку.

Когда встал вопрос о выкупе "токсичных" активов для очистки балансов компаний финсектора, американцы создали программу TARP (Troubled Assets Relief Program) и провели стресс-тестирование, чтобы внести ясность в процесс рекапитализации, простимулировать рост кредитования, а заодно и повысить уверенность инвесторов. Европейцы же отнеслись к этой идее с абсолютным неприятием, а затем с очередным опозданием на пару месяцев решили все же провести стресс-тестирование. Правда, по собственным методикам (считая путь, избранный Вашингтоном, бессмысленным) и на собственных условиях - условиях неразглашения. Вопросов три. Были ли тесты в США бессмысленными? Насколько имеют смысл европейские тесты? И как это аукнется в Украине?

Позитив по-американски Накануне обнародования результатов стресс-тестирования 19 крупнейших коммерческих и инвестиционных банков США, которое длилось три весенних месяца, американские фондовые индексы немного просели - все готовились к худшему. Ведь одно дело - подозревать, что у кого-то проблемы с поддержанием достаточного уровня капитала, и совсем другое - знать наверняка, что кто-то обанкротится, если в течение полугода не наскребет на рынках капитала или не выпросит у государства необходимую сумму. Однако результаты оказались вполне обнадеживающими. Сумма капитала в форме акций, недостающая, чтобы погасить ожидающиеся потери в $599 млрд, составляет лишь $74,6 млрд. И понадобится она не всем финучреждениям, прошедшим стресс-тесты, а только десяти из них. При этом самую большую "дыру" в балансе придется прикрывать Bank of America и Wells Fargo $47,6 млрд на двоих. В то же время такие компании, как Goldman Sachs, JP Morgan и American Express, вообще обойдутся собственными силами.

По словам секретаря Госказначейства США Тима Гартнера, у банков будет возможность выбирать, как именно увеличивать объем или улучшать качество капитала. Некоторые финансовые институты смогут привлечь его у частных инвесторов через размещение обыкновенных акций, конвертацию разных форм капитала в обыкновенные акции или продажу активов и непрофильного бизнеса.

Результат тестирования

Стресс-тестирование уже произвело благоприятный эффект на экономику. Во-первых, улучшились настроения инвесторов, ведь наличие такой информации позволяет им качественнее оценивать риски для принятия инвестиционных решений. А значит, поток частного капитала в финансовый сектор будет увеличиваться, а проценты по банковским облигациям и другим заемным инструментам - снижаться. Во-вторых, сама необходимость проходить подобный анализ привела к тому, что банки начали увеличивать капитал. Так, Bank of America объявил о планах привлечения $17 млрд. с помощью продажи акций, конвертации привилегированных негосударственных акций в обыкновенные, а также продажи компании по управлению активами Columbia Management и First Republic Bank. Wells Fargo, в свою очередь, проводит допэмиссию на $6 млрд. Morgan Stanley продает акции на $2 млрд и долговые обязательства, не имеющие госгарантий, на $3 млрд.

Правда, не все считают проведение стресс-тестирования с его достаточно неплохими результатами радостной новостью. По мнению нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана, все это означает, что Обама и его команда решили кое-как прорываться через кризис с надеждой, что банки сами вернутся к здоровому состоянию.

Упрямство с налетом таинственности Если в США стресс-тестирование банков проводилось для помощи "подопытным", то Европе оно необходимо для выведения экономики из рецессии. Ведь в Европе через банки проходит 80% кредитования корпоративного сектора, а в США - только 20%. Между тем увеличение капитала банка на $1 ведет к увеличению кредитования на $12, что стимулирует рост бизнеса и сокращает издержки фирм и физлиц на заимствование. Кроме того, ситуация в европейском финсекторе несколько хуже, чем в американском.

По оценкам МВФ, если в США объем банковских списаний в течение 2009-2010 годов увеличится на $40 млрд по сравнению со списаниями 2008 года (всего до $550 млрд), то в зоне евро этот прирост составит $596 млрд (до $750 млрд). А если добавить к еврозоне еще и остальные государства Евросоюза, не входящие в валютный союз, то объем ожидаемых списаний достигнет $1075 млрд. В то же время европейские банки привлекли до сих пор только 40% из необходимого им на покрытие потерь $1 трлн, тогда как банки США - примерно две трети из требуемых $666 млрд. Из оставшихся $600 млрд, которые нужно найти европейским банкам, на долю стран еврозоны приходится $375 млрд, $125 млрд. нужно британским банкам, еще $100 млрд - банкам других стран.

Летом все станет ясно

В конце концов, европейцы все же прибегнули к стресс-тестированию устойчивости своих финансовых учреждений, но у них свой рецепт - методология Комиссии по надзору за европейскими банками (CEBS). Исследование будет проводиться этим летом, и оно коснется не индивидуальных институтов, как это делали американцы и как рекомендует делать МВФ, а это будет тест, призванный показать устойчивость всей банковской системы ЕС в целом. Для глобального охвата национальные регуляторы Евросоюза будут проводить анализ по отдельности, но по единой методологии. CEBS будет презентовать результаты стресс-тестов в сентябре перед министрами финансов ЕС вместе с квартальным отчетом о рисках в банковской системе. При этом, кроме чиновников, результатов никто и не узнает - Брюссель, в отличие от Вашингтона, предпочитает не оглашать ни методику, ни результаты.

Нежелание следовать американскому варианту объясняется по-разному. Во-первых, некоторые европейские страны (например, Великобритания) и раньше проводили стресс-тестирование национальной финансовой системы, не обнародуя выводов. Можно сказать, делали исследования для внутреннего пользования, а не для влияния на рынки. "Американский образец не имеет смысла для ЕС, этим занимаются национальные регуляторы, - говорят в CEBS. - Американцы провели стресс-тесты с большим шумом, поскольку им надо было заставить банки увеличить капитал, а в Европе стресс-тесты были, есть и будут".

Во-вторых, европейцы боятся, что, с одной стороны, анализ каждого финучреждения в отдельности только ухудшит настроения на рынке, а с другой стороны - учет мнения каждого института искажает результаты. "В настоящее время мы видим бессмысленность стресс-тестов в США, поскольку центробанк, равно как и Министерство финансов, использовали свое влияние", - выразил общеевропейскую позицию министр финансов Германии Пеер Штайнбрук, выступая в немецком парламенте. Он добавил, что публикация не отредактированных результатов стресс-тестов отдельных банков была бы не менее опасной, поскольку "могла усилить негативный эффект".

В-третьих, такая ситуация может отражать так называемую проблему "зайца" (free rider problem) - Евросоюз, возможно, просто не хочет ничего делать, пока рынки будут "бесплатно" расти на волне позитива из США, вызванной результатами тестирования.

Украинское эхо Впрочем, узнать, что показало бы стресс-тестирование на американский манер, будь оно проведено в Европе, все-таки можно. Над этим потрудилась нью-йоркская инвестиционная компания Keefe, Bruyette & Woods Ltd., подсчитав, какой объем капитала необходим основным коммерческим и инвестиционным банкам Европы, чтобы достичь к концу 2010 года уровня достаточности основного капитала 1-го порядка (Tier-1) в 4-5%.

Оказалось, что четыре банка из числа проверенных и так почти соответствуют требованию в 4%. А это значит, что клиенты как минимум трех украинских финансовых учреждений с иностранным капиталом могут быть спокойны. Credit Agricole (материнской компании украинского Индэкс-Банка), BNP Paribas (владельцу контрольного пакета УкрСиббанка) и Societe Generale (которому принадлежит ПроФин Банк, бывший Икар-Банк), по версии Keefe, Bruyette & Woods Ltd., ничего не грозит, и кризис они переживут.