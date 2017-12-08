Норвегия предоставит 950 тысяч евро для реализации плана действий Совета Европы для Украины

Норвегия предоставит 10 млн норвежских крон (950 тыс. евро) для реализации плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад и председатель офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.

"Мы надеемся, что новый четырехлетний план действий СЕ для Украины будет принят как можно скорее. Это необходимо для того, чтобы придерживаться заданного темпа в осуществлении большой программы реформ в Украине... Мы будем поддерживать усилия Украины по осуществлению реформ. Надеемся, что Украина проявит лидерство и решительность в осуществлении реформ", - сказал посол Норвегии.

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По его словам, благодаря этому вкладу будет обеспечена бесперебойная работа проектов СЕ над реформами в Украине в сфере прав человека и верховенства права в переходный период между завершением работы по предварительному плану действий СЕ для Украины на 2015-2017 годы и новому плану действий на 2018-2021 годы.

Энберг добавил, что таким образом СЕ сможет продолжать в сотрудничестве с украинским правительством реформирование судебной системы, реформу децентрализации и других сфер во время переходного периода.

"Нам очень важно, чтобы работа над теми достижениями, которые мы можем констатировать по результатам текущего трехлетнего плана действий, не прекращалась и не испытывала перерывов, потому что каждый следующий план действий учитывает успехи предыдущего и реализуется на их основе", - сказал он.

Посол напомнил, что Норвегия предоставила 3,6 млн евро для осуществления плана действий для Украины на 2015-2017 годы (1 млн евро в год в течение трех лет и еще дополнительные взносы в 2016 году). Кроме того, Норвегия предоставила гарантии дополнительной поддержки в размере 950 тыс. евро в 2017 году для обеспечения переходного периода.