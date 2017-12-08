Новый рекорд: стоимость биткоина превысила $17 тысяч

Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, превысив 17 тысяч долларов США.

Об этом свидетельствуют данные портала Сoinmarketcap. Курс криптовалюты приближается к отметке в 18 тысяч долларов.

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По состоянию на три часа утра по киевскому времени стоимость биткоина составляла более $17,7 тысяч.

Как сообщал УНИАН, курс биткоина в четверг вечером, 7 декабря, преодолел очередную круглую отметку в $16 тыс., подорожав за сутки на 25%.

На украинских биржах криптовалюта биткоин торгуется в районе 500 тысяч гривень.

По мнению экспертов, рост биткоина в первую очередь связан с ожиданиями запуска фьючерсов на криптовалюту.