Новый рекорд: стоимость биткоина превысила $17 тысяч
03:18, 08 декабря 2017Финансы
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По состоянию на третий час утра по киевскому времени стоимость биткоина составляла более $17,7 тысяч.
Иллюстрация / REUTERS
Стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, превысив 17 тысяч долларов США.
Об этом свидетельствуют данные портала Сoinmarketcap. Курс криптовалюты приближается к отметке в 18 тысяч долларов.
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По состоянию на три часа утра по киевскому времени стоимость биткоина составляла более $17,7 тысяч.
Как сообщал УНИАН, курс биткоина в четверг вечером, 7 декабря, преодолел очередную круглую отметку в $16 тыс., подорожав за сутки на 25%.
На украинских биржах криптовалюта биткоин торгуется в районе 500 тысяч гривень.
По мнению экспертов, рост биткоина в первую очередь связан с ожиданиями запуска фьючерсов на криптовалюту.
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