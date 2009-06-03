Кабмин продолжает маскировать ситуацию с госбюджетом

В мае этого года правительство продолжало политику маскирования реального состояния наполнения общего фонда Государственного бюджета Украины. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Главной службы социально-экономической политики Секретариата Президента Украины относительно состояния выполнения государственного бюджета Украины.

"Внимательный анализ открытых статистических данных свидетельствует, что основными инструментами такой политики стала существенная корректировка в сторону уменьшения плановых показателей доходов общего фонда Государственного бюджета и соблюдения возмещения налога на добавленную стоимость", - отмечают экономисты СП.

Так, по обнародованным данным Государственного казначейства Украины, за январь–май 2009 года в общий и специальный фонд госбюджета мобилизовано доходов на сумму 79 млрд. 201,0 млн. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) или 104,6% плановых показателей января–мая 2009 года.

Соответственно заявлено, что в мае в общий и специальный фонды госбюджета удалось мобилизовать 17 млрд. 153,2 млн. грн., или 106,8% плановых показателей мая 2009 года.

В Специальный фонд госбюджета в мае мобилизовано 3 млрд. 410,2 млн. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 146,1% к помесячной росписи доходов Специального фонда госбюджета.

В общий фонд госбюджета мобилизовано 13 млрд. 743,0 млн. грн. (с учетом возмещения НДС), или 100,1% к помесячной росписи доходов общего фонда Государственного бюджета Украины.

В СП отмечают, что проведенный на основании этой информации расчет показывает, что выполнение госбюджета по общему фонду госбюджета по доходам за 5 месяцев 2009 года составляет 99,76% к уточненному плану на соответствующий период - поступило 62 млрд. 467,6 млн. грн. при уточненном плане в 62 млрд. 616,1 млн. грн.

Отметим, за 4 месяца 2009 года в общий фонд Госбюджета поступило 48 724,6 млн. грн., в мае – 13 743,0 млн. грн. при плане на 4 месяца – 48 886,8 млн. грн., на май – 13729,3 млн. грн.

При этом следует подчеркнуть, что по первому варианту росписи на январь–май план по общему фонду составлял 66 509,8 млн.грн. В таком случае без внесенной корректировки плана процент выполнения этого показателя составил бы 93,9%, а план на май – 77% (месячный план откорректирован в сторону уменьшения на 4 115,7 млн. грн. – с 17 845,0 млн. грн. до 13 729,3 млн. грн. за счет снижения плановых показателей мобилизации НДС с ввезенных в Украину товаров на 3,1 млрд. грн., а также плана по обязательным платежам, которые мобилизуются ГНА, на 1 млрд. грн.).

Кроме того, процент выполнения годового плана госбюджета по общему фонду по доходам составляет всего 34%.

При этом в СП привели цифры за прошлый год. Так, за 5 месяцев 2008 года поступления в общий фонд Госбюджета (с учетом возмещения НДС) составили 71 043,8 млн. грн., или 42,0% годового плана и 111,3% плана на январь–май 2008 года.

Фактически, только по общему фонду госбюджета поступления (с учетом возмещения НДС) на 1 июня 2009 года, по сравнению с прошлым годом, уменьшились на 8 млрд. 576,2 млн. грн., или на 12,1%.

Относительно налога на добавленную стоимость, по отчету Госказначейства, из бюджета в январе–мае 2009 года возмещено 12 млрд. 028,9 млн. грн. НДС, или 100% плановых показателей января – мая; в том числе в мае – 2 млрд. 172,2 млн. грн., или 99,8% планового показателя мая 2009 года.

В то же время, по сравнению с началом года, за 5 месяцев на 37,8% выросли отсроченные суммы бюджетного возмещения и на 1 июня составили 4 млрд. 091,7 млн. гривен.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство, несмотря на кризис, выполняет свои обязательства по выполнению Государственного бюджета на 2009 год и бюджета Пенсионного фонда. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что за пять месяцев 2009 года в общий и специальный фонды госбюджета, с учетом возмещения налога на добавленную стоимость, мобилизовано 79,2 млрд. грн. (104,6%), а в мае в бюджет поступило 17,2 млрд. грн. (106,8%). По словам Ю.ТИМОШЕНКО, выполняются и поступления в бюджет Пенсионного фонда, которые составляют 7,9 млрд. грн. (101,8%).