Выше $18 тысяч: биткоин установил новый рекорд

Биткоин взял новую высоту – его курс достиг отметки $18 328,90 за единицу, сообщает сайт Сoinmarketcap.com. Рыночная капитализация валюты составляет 306,5 миллиарда долларов.

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Напомним, стоимость биткоина подобралась к пятизначной цифре две недели назад. Криптовалюта постоянно дорожает – так, 7 декабря биткоин установил сразу несколько новых рекордов ($14 тысяч, $15 тысяч, $16 тысяч и $17 тысяч), но это оказался далеко не предел.

Эксперты объясняют такой подъем рядом причин, к примеру, появлением новых игроков. Кроме того, банки также начали рассматривать криптовалюту как "приемлемый вид вложений для своего портфеля", - приводит РБК слова сооснователя и директора по информационным технологиям VRT Дмитрия Лившина.

На стоимость биткоина также влияет электричество, затрачиваемое на его добычу. Подсчитано, что энергии, которая уходит на одну транзакцию, хватит, чтобы неделю питать ферму в Нидерландах.