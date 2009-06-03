Concorde Capital: среднегодовой курс составит 8 грн./долл.

Инвестиционная компания Concorde Capital пересмотрела среднегодовой прогноз обменного курса гривни к доллару на 2009 год, понизив его с 8,50 грн. до 8,00 грн. за 1 долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

По словам экономиста Concorde Capital Андрея ПАРХОМЕНКО, в первой половине лета предложение доллара на рынке будет незначительно превышать предложение гривни. «При этом дальнейшая ревальвация гривни маловероятна, поскольку НБУ будет выкупать излишек валюты», – отметил он.

По мнению А.ПАРХОМЕНКО, в конце лета предложение доллара на рынке уменьшится, а курс может вернуться к отметке около 8 грн. за доллар и продержаться на этом уровне до конца года. «Динамика курса гривня/доллар с марта 2009 года позволяет говорить о том, что НБУ стремится удерживать уровень не выше 8 грн. и, вероятно, рассматривает более высокий курс как критический для банковской системы», – отметил экономист.