В Евросоюзе назвали главное условие предоставления Украине новой финпомощи

Условием выделения Европейским союзом новой макрофинансовой помощи Украине будет необходимость создания антикоррупционного суда, сообщает Европейская правда.

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Как отмечается, после предоставлении Украине безвизового режима в ЕС осталось не так много рычагов влияния на официальный Киев.

Одним из таких рычагов является макрофинансовая помощь, в частности, о новой программе после саммита Восточного партнерства, сообщил президент Петр Порошенко.

"Правила макрофинансовой помощи говорят, что мы можем договариваться о ней только со страной, которая имеет действующую программу сотрудничества с МВФ. А следовательно, пока вы не возобновите работу с МВФ, никакого движения не будет", - отмечает собеседник издания.

Это означает, в частности, что европейцы дадут деньги только после создания антикоррупционного суда, ведь это – одно из ключевых требований МВФ, объясняется в статье.

Кроме того, как отмечается, условием для выдачи одного из первых траншей будет также автоматическая проверка деклараций.

Как заверили издание несколько собеседников в Брюсселе, условия выдачи средств будут прописаны крайне подробно.

"А вот про лес-кругляк в новом договоре могут и не вспомнить. По крайней мере, такая идея обсуждается в Брюсселе", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия подтвердила, что не выплатит Украине 600 миллионов евро в рамках программы, утвержденной в 2015 году. Причиной стало невыполнение требований, в том числе отмену запрета на экспорт леса-кругляка.