Депутаты приостановили автоматическую блокировку налоговых накладных

Верховная Рада приостановила работу системы автоматической блокировки рисковых накладных, которая была введена 1 июля для борьбы с фиктивным НДС, и которая только за первый месяц своей работы сэкономила 1,5 млрд грн бюджетных средств.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на принятые Радой изменения в Налоговый кодекс.

В сообщении отмечается, что система рисков с НДС была введена для предупреждения схем по хищению этого налога. Она является неотъемлемой частью процесса бесперебойного автоматического возмещения НДС.

"С самого начала Минфин понимал риски, которые могут возникнуть с введением системы, поэтому оперативно нарабатывал соответствующие решения, чтобы усовершенствовать ее работу.

Несмотря на усилия, система остается административной нагрузкой на бизнес и блокирует определенное количество налоговых накладных реального сектора из-за пробелов в имплементации. Это значительно усложняет работу честных предприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство финансов призывало парламентариев воздержаться от регистрации законопроектов, которые могут поставить под угрозу работу автоматического реестра возмещения НДС.

«Любые попытки отменить работу автоматической системы остановки налоговых накладных с признаками фиктивности ставят под угрозу автоматическое возмещение НДС - одно из самых важных достижений в антикоррупционной борьбе и улучшении условий ведения бизнеса в нашей стране», - отмечал Минфин.

По информации министерства, сейчас система мониторинга рисков с НДС предупреждает схемы и неправомерные возмещения, и за время ее работы бюджет уже получил на 3 млрд гривен больше поступлений от НДС.