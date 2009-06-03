Доминирование НБУ в выкупе ОВГЗ - наибольший риск стабильности гривни

Доминирование Национального банка Украины в процессе выкупа облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является наибольшим риском для стабильности гривни.

Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил в интервью УНИАН.

«Сегодня правительству никто не одолжил с рынка. Сегодня может одолжить только станок… Если бюджет не будет пересмотрен, если не будут пересмотрены финансовые возможности покрытия его дефицита и будет ориентация лишь на внутреннее заимствование, где основным игроком является Национальный банк, – это риск. Это самый большой риск для гривни», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что если на начало года Национальный банк в своем портфеле почти не имел государственных ценных бумаг, то на сегодняшний день 64% ценных бумаг правительства находятся в портфеле Нацбанка. «Если дальше продолжать эту политику и выполнять госбюджет за счет станка, тогда ответ, 20% инфляции или какая-то другая цифра, формировать можно достаточно определенно», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По данным Нацбанка, сегодня в обороте находятся ОВГЗ на сумму 38,467 млрд. грн., из них 23,885 млрд. грн. – в портфеле НБУ.