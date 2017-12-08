Нарушает обязательства перед ЕС и СОТ: Климпуш-Цинцадзе назвала законопроект "Покупай украинское" голым популизмом

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о преференциях отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% хуже, чем у конкурентов, нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и обязательства нашей страны в рамках ВТО.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в сети Facebook.

«Кроме названия, собственно, ничего хорошего в нем нет - голый популизм и полное пренебрежение к нашим международным обязательствам. Должна подчеркнуть - законопроект прямо нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также наши обязательства в рамках ВТО», - написала она.

По словам вице-премьера, законопроект противоречит положениям Соглашения в разделе «Государственные закупки» по принципу недискриминации между иностранными и отечественными экономическими операторами в торговле товарами и услугами в сфере государственных закупок.

«Окончательное принятие документа продемонстрирует несостоятельность Украины держать слово и развивать бизнес цивилизованным недискриминационным способом», - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Кроме этого, по ее словам, законопроект существенно затрудняет для украинских производителей участие в системе государственных закупок, предлагая какой-то длинный перечень подтверждающих документов-справок для участия в тендерах.

Вице-премьер-министр отметила, что окончательное принятие законопроекта создаст предпосылки для зеркальных защитных ограничений от ЕС для украинских товаров и услуг, ударит по украинским экспортерам.

«Жаль, что прикрываясь защитой национального производителя, народные депутаты на самом деле предлагают законсервировать отсталую экономику, где не будет места инновациям или модернизации, где сузится конкурентное поле, зато будет процветать коррупция», - написала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 декабря приняла в первом чтении противоречащий Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом законопроект о предоставлении преференций отечественным производителям при государственных закупках даже в случае, если их ценовое предложение от 25% до 43% дороже, чем у конкурентов.

Ранее в Минэкономразвития отмечали, что законопроект станет дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за переплат в рамках госзакупок на десятки миллиардов гривень.