ЕС отметил прогресс украинских реформ и укрепление экономики - Кабмин

Европейский Cоюз отметил прогресс происходящих в Украине реформ и, как следствие, - укрепление отечественной экономики.

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Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, об этом сказала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе.

"Мы наблюдаем, что в Украине стало сильнее правительство, сильнее государственное управление и как результат - сильнее экономика. Мы отмечаем макрофинансовую стабилизацию, реформирование банковского сектора, изменения в пенсионной системе. Мы приветствуем принятие бюджета и считаем целесообразным продолжать темп реформ", - цитирует пресс-служба Кабмина слова Могерини.

В сообщении отмечается, что стороны договорились акцентировать внимание на продолжении преобразований в энергетической сфере, в частности, реформировании НАК "Нафтогаз Украины", в фискальной системе, управлении госактивами.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, 8 декабря, осуществляет визит в Брюссель для участия в четвертом заседании Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.