Пострадавшие от взрывов в Мелитополе получат компенсации

Пострадавшие в результате взрывов в отделении Ощадбанка в Мелитополе получат компенсации из бюджета на сумму от 200 грн. до 6 тыс. 200 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгсадминистрации, соответствующее решение сегодня утвердили депутаты Мелитопольского городского совета.

"Согласно решению, размер материальной помощи установлен в зависимости от тяжести полученных травм и повреждений: по 6 тыс. 200 грн. получат 5 пострадавших, по 2 тыс. грн. - 6 граждан, по 400 грн. - еще 15 человек, и 5 пострадавших получат по 200 грн. Общая сумма помощи, выделенной за счет средств областного бюджета - 50 тыс. грн.", - сообщили в пресс-службе.

Еще 31 тыс. грн., по данным пресс-службы, решением сессии Мелитопольского горсовета будет выделена из городского бюджета.

"Эти средства получат люди, находящиеся на стационарном лечении", - сообщает пресс-служба, отмечая, что на сегодняшний день таких среди пострадавших - 22 человека.