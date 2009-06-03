Профильный комитет рекомендует внести изменения в закон о банках

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности рекомендует парламенту принять за основу проект закона о внесении изменений в Закон "О банках и банковской деятельности" (относительно защиты прав вкладчиков во время действия временных администраций в банках).

Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины.

В соответствии с сообщением, законопроектом (регистр. №4360) предлагается устранить противоречия действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины во время действия временной администрации в банке в части свободного доступа вкладчиков к своим сбережениям.

По мнению народных депутатов, внесение этих изменений должно привести к уменьшению оттока средств с депозитных счетов в коммерческих банках. В частности, предлагается уточнить обязанности временного администратора. В соответствии с проектом, временный администратор должен получить разрешение Нацбанка для продажи активов банка, балансовая стоимость которых превышает размер, установленный НБУ. Кроме того, временный администратор должен в полном объеме обеспечить выполнение обязательств банка перед физическими лицами – вкладчиками банка (кроме связанных лиц).