НБУ: гривня укрепится до 7 грн./долл.
18:40, 03 июня 2009Финансы
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До конца 2009 года курс гривни по отношению к доллару США укрепится до уровня 7 грн./долл.
Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Александр САВЧЕНКО в интервью газете «Известия в Украине».
«Сейчас курс равновесия для Украины находится на уровне 7 грн./долл. Но дальше нужно думать: если гривня будет укрепляться до 6 грн./долл., а другие валюты по отношению к доллару останутся на прежних позициях, это отрицательно повлияет на конкурентоспособность нашей продукции», – сказал он.
А.САВЧЕНКО убежден, что, исходя из этого, до конца года курс гривня/доллар будет на уровне 7 грн./долл. По его прогнозам, в следующем году гривня может продолжить укрепляться.
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