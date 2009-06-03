Польское правительство одобрило часть антикризисной программы

Правительство Польши одобрило часть антикризисной программы действий, направленной в поддержку предпринимателей и работников в условиях мирового экономического кризиса, который привел к уменьшению производства и росту безработицы в стране.

Как сообщает TVN24, утвержденный правительством план помощи будет введен в действие после принятия его Сеймом страны.

Подготовленный проект закона, по которому члены правительства проводили консультации несколько последних месяцев с работодателями и профсоюзами, предусматривает, среди прочего, продление срока, в течение которого предприятие может рассчитаться перед налоговой администрацией, до 12 месяцев.

Кроме этого, законопроект предусматривает возможность работодателю самостоятельно определять время работы работника.

Предприятия, которые имеют финансовые трудности из-за кризиса, получат право отправлять работников в отпуск, во время которого работники будут получать зарплату по меньшей мере на уровне минимальной в стране (около 400 долларов в 2009 году по курсу 3,2 за доллар), а государство будет платить 170 дол. из этой зарплаты.

На такую помощь смогут рассчитывать фирмы, товарооборот которых с июля 2007 по июль 2008 года упал по меньшей мере на 30%.

Предприятия, которые имеют трудности из-за кризиса, также смогут сокращать часы труда работников и пропорционально к этому уменьшать их заработки.

Законопроект дополнительно защитит работников от потери работы, а также содержит более полезные для работника схемы расчета получения доходов, которые позволят платить меньше налогов.

Согласно предварительным оценкам, непосредственную финансовую помощь от правительства смогут получить около 250 тыс. работников предпринимателей, которые переживают сложные времена из-за кризиса, из которых около 50 тыс. смогут повысить свою квалификацию за счет курсов, 80% стоимости которых покроет государство.