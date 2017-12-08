В Украине замедлился рост цен

Потребительская инфляция в Украине в ноябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2016 года, замедлилась до 13,6% с 14,6%, зафиксированных в годовом измерении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим месяцем – октябрем – инфляция составила 0,9% после 1,2% в октябре к сентябрю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 12,5%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на содержание домов и придомовых территорий – 47,8%, мясо и мясопродукты – 29,8%, фрукты – 28,9%, электроэнергию – 28,1%, молоко – 25,9%, овощи – 24,6%, сливочное масло – 24,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на яйца – на 11,2%, молоко – на 5,3%, топливо и масла – на 3,3%, сыр и творог – на 3%, сливочное масло – на 3%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре составила 1,2% к предыдущему месяцу и 14,6% - в годовом выражении.

В Кабинете министров Украины прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в Национальном банке – 12,2% на конец года.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозируют замедление инфляции по итогам 2017 года до 10%.