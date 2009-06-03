Объем Фонда гарантирования вкладов существенно не изменился

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае текущего года существенно не изменился и на 1 июня составил 4,579 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 1 июня т.г., в Реестр фонда включены 180 участников и 4 временных участника.

На сегодня фонд осуществляет выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам следующих ликвидируемых финучреждений: Европейского банка развития и сбережений, "Киевского универсального банка".

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.