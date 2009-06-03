Валовые международные резервы НБУ увеличились

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в мае 2009 года увеличились на 13% или 3,297 млрд. долл. – до 27,791 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (купля и продажа в долларовом эквиваленте) за май составил 12 млрд. 101 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 215.7 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (купля и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам мая составил 2 млрд. 254,2 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 165,8 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 088,4 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 182,9 млн. долл. и на 29 мая составили 12 млрд. 122,4 млн. долл.

По данным НБУ, в апреле т.г. прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2008 года составлял 8,3%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 3,4 п.п.), так и укреплением номинального эффективного обменного курса гривни (на 4,9%). Последнее объясняется укреплением доллара США на международных рынках в первом квартале т.г.