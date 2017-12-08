Базовая инфляция в Украине ускорилась до 8,6%

Базовая инфляция в Украине в ноябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2016 года, ускорилась до 8,6% с 8,1%, зафиксированных в октябре-2017 к октябрю-2016.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем базовая инфляция в ноябре замедлилась до 1% с 1,2% в октябре.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 8,6%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ноябре зафиксирована инфляция на уровне 0,9% к предыдущему месяцу и 13,6% - в годовом выражении.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.