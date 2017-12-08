Украина и ЕС будут работать над новой программой помощи - Гройсман

Украина и Европейский Союз будут работать над новой программой макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Сейчас мы будем работать над новой программой макрофинансовой помощи с Европейским Союзом, которая будет (рассчитана - УНИАН) на 2018-2019 годы», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с бизнесом в Киеве заявил, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине транша макрофинансовой помощи в объеме 1,8 млрд евро, ссылаясь на коммюнике ЕК по итогу переговоров в ходе саммита Восточного партнерства.

В обнародованном на сайте Еврокомиссии коммюнике говорится, что ЕС не может предоставить Украине третий транш в 600 млн евро в рамках действующей программы макрофинансовой помощи на 1,8 млрд евро, утвержденной в 2015 году, так как наша страна не выполнила ряд условий для получения этого транша. При этом в коммюнике не говорится о выделении транша макрофинансовой помощи либо объеме новой программы.

В 2015 году ЕС предложил Украине пакет макрофинансовой возвратной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина получила 1,2 млрд евро.

Выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала.

По данным Еврокомиссии, Украина с 2014 года суммарно получила 2,61 млрд евро макрофинансовой помощи, включая 1,61 млрд евро в 2014-2015 годах и 1,2 млрд евро в рамках действующей программы в 2015-2017 годах.