После выходных доллар и евро немного подешевеют

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2710.9345 (8 декабря – 2711.9363)

100 EUR – 3183.1793 (8 декабря – 3196.2881)

10 RUR – 4.5730 (8 декабря – 4.5736)

В пятницу, 8 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,12 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,88/31,90 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,1093 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 474 сделки на сумму 268,78 млн долл.