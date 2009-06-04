Иена снижается к доллару и евро

Курс японской национальной валюты в четверг 4 июня понижается по отношению к американскому доллару и единой европейской валюте. Инвесторы сегодня более благосклонно смотрят на доллар и евро, поводом для оптимизма стали заявление международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сообщает k2kapital..

Эксперты агентства еще раз подтвердили свою уверенность в рейтингах Соединенных Штатов и Великобритании, и это вызвало сокращение спроса на японскую иену как "защиту" для сбережений в условиях мирового финансового кризиса. На этом фоне курс японской иены сегодня держится на отметке 136,40 иены/евро против 135,93 иены/евро на торгах накануне вечером в Нью-Йорке. По отношению к американскому доллару иены слабеет с 95,99 иены/доллар до 96,19 иены/доллар.

Американский доллар немного слабеет по отношению к евро. Глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Бен Бернанке заявил накануне о том, что огромный бюджетный дефицит угрожает финансовой стабильности и предложил правительству принять меры для сдерживания увеличения дефицита. Сегодня за один евро предлагают $1,4168, а не $1,4162 как накануне.