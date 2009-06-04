19 банков США понесут убытки в 600 млрд. долл.

Согласно оценке ФРС США, в течение 2009 и 2010 года 19 крупнейших американских банковских холдингов с активами более $100 млрд. понесут убытки в размере $600 млрд., сообщил сегодня глава ФРС Бен Бернанке, сообщает k2kapital..

По словам Бернанке, комиссия ФРС завершила оценку дееспособности банков и пришла к выводу, что 10 из этих 19 банков для покрытия своих убытков должны к 9 ноября текущего года провести докапитализацию на общую сумму $75 млрд. Глава ФРС отметил, что еще до объявления результатов стресс-тестов эти банки привлекли средства в размере $36 млрд.

Накануне о привлечении дополнительного капитала объявили сразу ряд американских банков и финансовых компаний в связи с требованием ФРС доказать свою состоятельность на рынках частного капитала. В основном средства привлекались через допэмиссии акций, J.P.Morgan продал акции на $5 млрд., Morgan Stanley - на $2,2 млрд., а American Express - на $500 млн. Банк Goldman Sachs продал принадлежащие ему акции китайского ICBC за $1,9 млрд.