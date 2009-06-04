Развивающиеся экономики могут опередить Запад уже в этом году

Согласно прогнозу лондонского Аналитического центра экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research - CEBR) развивающиеся экономики могут опередить экономики Запада уже в этом году, сообщает k2kapital со ссылкой на CNNMoney.com.

CEBR прогнозирует, что в 2009 году доля США, Канады и Европы в глобальном ВВП составит 49,4%. Это означает, что впервые с начала Промышленной революции в середине XIX века экономики Запада произведут меньше половины глобального ВВП. Ранее CEBR предсказывал, что это произойдет не раньше 2015 года. Главной причиной того, что развивающиеся экономики обгонят Запад, аналитики называют бурный рост экономики Китая.

"Мы ожидали, что это произойдет, но не думали, что так быстро. Западу придется примириться с тем, что мы уже не доминируем и не можем рассчитывать на то, что все будет идти по-нашему", - говорится в официальном заявлении генерального директора CEBR Дугласа Маквильямса (Douglas McWilliams).

По прогнозам CEBR, США в этом году останутся крупнейшей экономикой мира, но Китай вытеснит со второго места Японию.