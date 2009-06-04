Золото и серебро подешевели в связи с ростом курса американского доллара после публикации данных о падении ВВП еврозоны на 2,5% в I квартале, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота подешевели 1,9% до $964,50 за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 4% на отметке $15,31 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подешевел на 0,1% до $1244,50 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия упал на 3,5% до $242,60 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 3,7% на отметке $2,212 за фунт.