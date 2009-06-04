В Европейском центробанке прошла забастовка

Бастующие собрались у знака "евро" у штаб-квартиры ЕЦБ во Франкфурте

Сотрудники Европейского центробанка провели в среду предупредительную забастовку в поддержку требований о пенсиях и премиальных накануне важного ежемесячного заседания руководства о политике банка, сообщает Би-би-си .

В нескольких странах ЕС на полтора часа прекратили работу 300 из 1500 сотрудников Европейского центробанка в знак протеста с последними изменениями в системе начисления пенсий и премий.

Руководство Банка обнародовало заявление, в котором говорится, что им подготовлены планы для обеспечения бесперебойной работы учреждения.

Забастовки в крупных банках - явление нечастое. Стачка сотрудников ЕЦБ проводится накануне заседания руководства, на котором ожидается объявление о программе выкупа активов, а также о сохранении низкой процентной ставки. Эти меры призваны облегчить выход стран зоны евро из рецессии.

Первая акция банковских служащих

По заявлению профсоюза-организатора забастовки - Международной и Европейской организации работников сферы общественных услуг (IPSO), предложенные руководством меры экономии означают, что реальные дополнительные выплаты сотрудникам сократятся на 15%.

Реформы также предполагают повышение выплат сотрудников в пенсионный фонд и снижение стимулов для раннего выхода на пенсию. IPSO также выражает недовольство тем, что сотрудники не пользуются должным влиянием в процессе обсуждения вопросов заработной платы и бонусов.

Сотрудников в письменной форме уведомили о том, что президент ЕЦБ Жан-Клод Трише и другие члены правления банка приняли решение вычесть у сотрудников из зарплаты за время участия в запланированной акции протеста.

Эта забастовка станет первой в 10-летней истории Европейского центробанка.

В Федеральной резервной системе США забастовок никогда не было, а в истории Банка Англии последняя акция протеста, которую проводили печатники, была зафиксирована в 1912 году.

ЕЦБ "закрыт для демократической отчетности"

По заявлению ЕЦБ, сотрудники проводили встречи, где обсуждали вопросы изменения системы оплаты труда и выплаты премиальных, однако европейское законодательство ясно трактует, что вопросы оплаты находятся в исключительной компетенции высшего руководства.

"Маастрихтский договор совершенно ясен на этот счет. Эти вопросы входят в сферу компетенции Правления ЕЦБ", - заявил представитель банка, добавив, что это положение касается и всех других крупных европейских институтов.

Из полутора тысяч сотрудников ЕЦБ около 450 человек являются членами профсоюза IPSO. В мае с критикой ЕЦБ выступил Постоянный комитет профсоюза европейских Центробанков, который представляет порядка 50 тысяч сотрудников ЦБ по всей Европе.

Как было сказано в недавнем заявлении Постоянного комитета, "в то время как Федеральная резервная система и Банк Англии привержены прозрачности, ЕЦБ остается закрытым для демократической отчетности перед представителями рядовых сотрудников".