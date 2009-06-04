Рубль снизился

Рубль сдал позиции на торгах в среду из-за фиксации прибыли по коротким валютным позициям на фоне коррекции на нефтяном и фондовом рынках, сообщает Рейтер..

Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) начали рост при открытии торгов на ММВБ в среду на фоне положительной динамики цен на нефть, повысившись примерно на пять копеек до 36,4 рубля, где, по словам дилеров, Центробанк РФ вышел с покупкой валюты.

По оценкам дилера крупного иностранного банка в Москве, регулятор успел купить порядка $100 миллионов, прежде чем рубль начал снижение к корзине, удалившись от уровня котировки спроса ЦБ.

Вскоре котировки нефти и российские биржевые индексы спустились в красную зону из-за фиксации прибыли после резкого роста в первой половине недели.

Курс рубля также начал небольшое снижение из-за закрытия коротких позиций по доллару и евро, вернувшись к уровням, наблюдавшимся при закрытии торгов в понедельник на этой неделе. По итогам торгов в среду курс рубля к корзине снизился на 13 копеек до 36,57 рубля, а также тот факт, что сегодня не состоялся второй аукцион прямого однодневного репо ЦБР в связи с наличием лишь одного участника.

Дилер крупного иностранного банка отметил, что подобная ситуация вполне характерна для начала месяца.

"Большие остатки средств на депозитах в ЦБ плюс имевшие место продажи (валюты) в ЦБ привели к росту ликвидности", - сказал он.

По итогам дня объем торгов парой доллар/рубль расчетами "завтра" на ММВБ составил $2,98 миллиарда.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" к концу дня снизился до 30,6119 рубля с 30,7033 рубля на закрытие торгов в минувший вторник.